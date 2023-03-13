Bunaldım hocam!

Geçtiğimiz ay evlendik. Ancak hanımla bir türlü birlikte olamadık. Elimi bile tutmaya utanıyor! Bunaldım artık. Ailem torun bekliyor ben nelerle uğraşıyorum. Yardım edin!

HIZLI bunalmışsın.

Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme.

Eşinle konuş, dinle, anla.

Belki her şeyi senden öğrenecek. Sen de sıkılma.

Evlilik size özel bir alan.

Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.



KISIRLIK KORKUSU

32 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. Film çektirdi. Torbanda varis var dedi. Acil ameliyat dedi. İleride çocuğun olmaz dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?

TANI acil tanı değil.

Filmi görsem daha net yorum yapabilirim.

Yalnız Doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem.

Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş.

Hemen ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.



KOLİT OLABİLİR

Ben bilgisayarcıyım. İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne önerirsiniz?

YEDİKLERİNE bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir.

Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.



DERDİM KİLOLARIM

21 yaşındayım beş aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. İnsülin direnci nedir? Tehlikeli bir durum mu?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar.

İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMAIR denilen bir test yapılır.

Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir.

Korkulacak bir durum değil ancak takip edilecek bir durumdur.