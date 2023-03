Normali bu...

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Üzülüyorum! Çünkü bizim haftada bir defa anca... 3 aydır durum böyle. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?

HER duyduğuna inanma bu bir. Başkasının hayatı başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen.

Performans anksiyetesi denilen durum, cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa" ve "Yine mi rezil olacağım?" diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Düzenli beslen, düzenli uyu ve kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Üroloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir.



2 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?

HAYIRLI olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden Kadın Doğum Uzmanı'nın tavsiyelerini önemse.

Aklına takılanları onlara sor.

Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Doktorun araç kullanmanda sakınca görürse itiraz etme, dinle...



62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir.

Bir çeşit sıvı üretir.

İnsan neslinin devamında hayati önem taşır. Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir.

Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.



3 yıllık şeker hastasıyım. Şekerim yüksek gidiyor. Doktor insülin kullanman gerek dedi. 42 yaşındayım. Daha erken değil mi?

İNSÜLİN önerisi, askerlik gibi yaşa bağlı değildir.

Doktor hastasına göre gerekli tedavi önerisini düzenler. Sen şeker hastalığının gereklerini yerine getirmiyorsun galiba.

Düzenli perhiz yapmayan, düzenli su tüketmeyen ve düzenli olarak hareket etmeyen hasta iflah olmaz.

"Ben şekerli yemiyorum" diyerek perhiz yaparsan bu iş yürümez. Doğru diyet uzmanına git. Diyet listeni al. Diyetini yapmayı öğren.

İnsülin kullanımından korkma.

Doktorunu dinle.



Hipoglisemi hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. İki saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana tatlı yemeyi önerdiler. Bunun başka bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte diyabete maruz kalırlar.

İç Hastalıkları Uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisi de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.