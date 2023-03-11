Eşim isteksiz
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Bu nedenle Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemez... Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.
KEREVİZ İYİ GELİR
Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diyorlar ama nasıl yesem iyidir?
HAŞLAMASI yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir.
Kereviz maydanozgillerden bir bitkidir. Mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Tabii bir de cinsel faaliyeti arttırması da cabası! Bulantının altında mide hastalığı olabilir. Bir kez İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.
AŞK BENİ İYİLEŞTİRDİ
3 ay önce aşık oldum. Tansiyonum kolesterolüm düzeldi! Kimse inanmıyor. Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.
Yani yine de sen İlaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, kan akımını artar, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar, kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
SIKINTIYI ALIR
Bu aralar sıkıntım çok. Hap verdiler. Aptallaştım.
Değiştirdiler yine olmadı. Midem bulandı. Bu işin çayı varsa içerim hocam sana zahmet.
HER tedavi tanıya göredir.
Anlattıklarına bakılırsa Anksiyete dediğimiz sıkıntı var. İlaçların yan etki ihtimali var tabi ki. Sarı kantaron çayı sıkıntı, sinir, kaygı durumlarında kullandığımız bir bitkidir. Tarif veriyorum.
1 su bardağı kaynamış su doldur. İçine 2 çay kaşığı sarı kantaron kurusu koy.
10 dakika beklet iç. 6 hafta günde 1 en fazla 2 su bardağı çay iç. Ama önce niye sıkıldığını, nasıl düzeltebileceğini tespit et.
ERKEN DEĞİL Mİ?
Üç yıllık şeker hastasıyım. Şekerim yüksek gidiyor. Doktor 'İnsülin kullanman gerek' dedi. 42 yaşındayım daha erken değil mi?
İNSÜLIN önerisi askerlik gibi yaşa bağlı değildir.
Doktor hastasına göre gerekli tedavi önerisini düzenler. Sen şeker hastalığının gereklerini yerine getirmiyorsun galiba.
Düzenli perhiz yapmayan, düzenli su tüketmeyen ve düzenli olarak hareket etmeyen hasta iflah olmaz.
"Şekerli yemiyorum" diyerek perhiz yaparsan bu iş yürümez. Diyet uzmanına git. İnsülin kullanımından korkma. Doktorunu dinle.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İsteksizlik yapabilir 10 Mart 2023, Cuma 3 hafta önce doğum yaptım. Eşim de huzursuzlaşıp duruyor. Beraber olmak istiyor. Bilmiyorum ama ben istemiyorum....
- Mahcup olmayayım 09 Mart 2023, Perşembe 48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok. Eşime...
- Uçak fobim var 08 Mart 2023, Çarşamba 45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa hangi hastalar binebilir? ASTIM, amfizem,...
- Uzmana görünsün 07 Mart 2023, Salı Babam 75 yaşında. Düşerim diye yürümeye korkuyor. Ne yapalım? YAŞLILARIMIZDA bu korkulara sık rastlıyoruz. Kulakları...
- Diyabete dikkat 06 Mart 2023, Pazartesi Şeker hastasıydım, şimdi de prostat rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Çok moralim bozuldu. Hanıma yaklaşamıyorum....