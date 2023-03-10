İsteksizlik yapabilir

3 hafta önce doğum yaptım. Eşim de huzursuzlaşıp duruyor. Beraber olmak istiyor. Bilmiyorum ama ben istemiyorum. Doğumdan sonra cinsel ilişki ne zaman uygundur?

Doğuma kadarki ve doğum sonrası dönemde eşler için cinsel yaşam farklı bir hale gelir. Kadının ruhsal, bedensel ve hormonsal şartları çok farklı bir hale gelir. Emzirme süreci de kadında cinsel isteksizlik yaratabilen prolaktin hormonunun fazla olduğu bir dönemdir. Erkek cinsel ilişki için daha isteklidir. Bu zıt durumlar anlayış ve sabırla aşılır. Eşinle hissettiklerini konuş. Onu da dinle.



İLİŞKİDE AĞRIM OLUYOR

7 haftadır evliyim. Cinsel ilişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Zamanında apandisit ameliyatı geçirdim. Aynı bölge ağrıyor. Onunla ilgisi olabilir mi?

Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor.

Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.

İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. İlişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanıyor olabilir.



POLİP İHMALE GELMEZ

Hocam ekşime ve yanmam vardı. 3 ay ilaç kullandım ama geçmedi. Endoskopi yapıldı. "Mide de polip var" dediler. İnternete baktım. Çok moralim bozuk. Yazılanların aslı var mı?

Ne yazılmış, niye moralin bozuk anlamadım. Polipler bir nevi et "ben'i" dir. Polipler barsak yüzeyinden başlar.

Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Saplı veya sapsız mantar veya tomurcuk gibi yapıları olan bezelerdir.

Polipler kanser yatkınlıkları yoktur. Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler.

Çoğunlukla kalın bağırsakda yerleşirler. Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler.

Yağdan zengin ve liften fakir bir diyetle beslenmenin polip oluşumunu kolaylaştırabilir. Ailesel yatkınlık da vardır.



ŞEKERİMİN DÜZENİ KAÇMIŞ!

Açlık şekerim 105, tokluk şekerim 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Neden sizce?

Aslında bir yanıyla doğru.

Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz.

İlk lokmadan 2 saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerin de 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek ye. Şekerden sakın. İlerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye tedbir al.



ENGİNAR YEMELİSİN

Kolesterolüm yüksek. böbrek taşım var. Diyet uzmanım enginar önerdi. Hiç sevmem. Önemli mi?

Tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize. Bol liflidir. Hazmı kolaylaştırır. Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kandaki şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı koruyucu maddelere sahiptir. Enginar duyarsa ağlar.