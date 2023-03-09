Mahcup olmayayım

48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok.

Eşime de mahcup olmak istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım?

AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız.

Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.



KİLO VE KISIRLIK

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Benim boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı? Ne yapmalıyım?

EVET şişmansın.

BMI dediğimiz değer 30.5.

Yani kilo vermen gerekir.

Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin.

Bu da şansını arttırır.



HİÇ GEÇMİYOR

28 yaşında bir kadınım. Üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Kadın hastalıkları uzmanı ve üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir. CRP, Haemogram, idrar tahlili ve dışkıda kan testi yaptırın.



SORUN DEPRESYON

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Hayatta hiçbir şey altın tepside önümüze gelmez.



GARİP BİR HİS...

42 yaşındayım. Son 3 haftadır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım.

İdrarım ağrılı oluyor. Ne yapmam lazım?

ÖNCELİKLE hemen iç hastalıkları uzmanı'na git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür.

Bel fıtığı da bu şikayetleri yapabilir. Nöroloji ve fizik tedavi uzmanına da görün. İhmal etme.