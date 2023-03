Uçak fobim var

45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa hangi hastalar binebilir?

ASTIM, amfizem, kistik fibrozisli ve yakın zamanda akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir.

Bu kişilerin, kabin basıncı iyi ayarlanmayan uçaklarla yolculuklarında mutlaka oksijen tüpü taşımaları veya uçaklarda bu gibi durumlar için bulundurulan tüplere uçuş öncesi ulaşmaları sağlanmalıdır.

Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.



BOL SU İÇMELİSİN

Fazla kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Bunun için arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş.

Bir zararı olur mu?

HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak. Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var. Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma. Ne bedenin ne de ruhun sıkıntıdan kurtulmaz. Önemli olan yediğinden fazla harcaman.

İsteklerini kontrol et.

İhtiyacın kadar ye. Gerektiği kadar harca. Yeterince su iç. Bir de hastalık var mı diye tetkiklerin yapılmadıysa İç Hastalıkları Uzmanı'na git.



TERK EDİLDİM

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Hastalığın tıpta dilindeki adı Alopesi Areata'dır.

Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.

Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur.

Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Şeker, tiroit ve romatizma hastalığı araştırılmalıdır.

Hastalık bulaşıcı değildir, vitamin eksikliği ya da beslenmeyle ilgili de değildir. Stres, özellikle matem tetikleyici olabilir.

Cildiye Uzmanı'nda tedavini sürdürmelisin.



MİDEM YANIYOR

Hocam 26 yaşındayım. Yediklerim adeta midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yoksa yediklerim yüzünden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrım oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz?

MİDE yanması yemeklerin iyi çiğnenmemesinden, sıkıntı-stresten, ağrı kesicilerden, aşırı yağlı-baharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mideye bağırsak sistemine sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



ŞEKERİM DÜŞÜYOR

3 aydır şekerim var. İlaca başladılar. Bazen aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerim bazen 70 bazen de 82 çıkıyor. Yani yüksek değil. O zaman neden böyle oluyor?

BU anlattığın şikayetler şekerin düştüğü zamanlarda olabilir. Zaten ölçümlerin de düşük çıkmış. Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap. Kan şekeriniz 80 mg/dl'nin altında ise egzersize başlama.

Kan şekerinizin durumuna göre ilaç tedavisini yeniden doktorunla düzenle. Perhize uymadan ilaç kullanırsan gereğinden fazla kan şekerin düşebilir. Yani perhiz yapmayan şeker hastası iflah olmaz.