Uzmana görünsün

Babam 75 yaşında. Düşerim diye yürümeye korkuyor. Ne yapalım?

YAŞLILARIMIZDA bu korkulara sık rastlıyoruz. Kulakları az duymaya, gözleri az görmeye başladığından bu kaygı normal. Kas gücü azalması, kemik erimesi ve denge sisteminin zayıflaması da cabası... Başlangıçta olabildiğince beraber gezin. Birlikte hareket edin. Vakit ayırıp sohbet edin. Aslında bir kez genel muayenesi için İç Hastalıkları Uzmanı'na görünmesi uygun olacaktır. Gerekli bazı ilaçlar alınınca kendine güveni de gelebilir. Siz yine de her zaman dikkat edin. Birlikte olabildikçe zaman geçirip, kıymetlerini bilin.



TAHLİL YAPTIRMALISIN

Ailemde şeker yok. Kimi duysam şeker hastalığı başlangıcı olmuş. Ben şeker de sevmem. Tahlil yaptırmalı mıyım? Ne dersiniz?

'KORKULU rüya görmektense, uyumayın daha iyi' demiş büyükler.

Bence bu konudaki kaygını ortadan kaldırmak için bile kan glikoz düzeyini yani kan şekerini ölçtür.

Önce 10-12 saatlik açlıktan sonra sabah aç karnına kan ver. Sonra kahvaltını yap. İlk lokmayı yutunca saatine bak. İki saat sonra kahvaltını bitirmiş olarak tokluk glikozu yani şekeri için tekrar kan ver. Aslında herkesin yılda bir bu şekilde tahlil yaptırmasını öneririm.



ÇÜRÜĞÜ ÖNLER

17 yaşındayım. İki kere dişçiye gittim. 'Dişin çürümüş' deyip çekti. Başka tedavisi yok mu?

MUTLAKA vardır. Bunu diş Doktorumuzla konuşsanız daha iyi olur.

Her kişinin, her dişinin çürüğünün ya da hastalığının tedavisi kendine göredir. 'Tüh niye çekmiş!' diyemeyiz.

Diş sert dokularının madde kaybı ile birlikte ilerleyen hastalığına çürük denir. Sert kısım çürürse yeniden yerine gelmez. Önce diş bakımına dikkat et. Hiçbir şey yapamazsan her yemek sonrası mutlaka ağzının içini bol suyla çalkala.



SİROZ OLABİLİR

Amcam alkol içmez, sigara içmez ama yine de karnı şişti. Doktorlar tahlil yaptırdı, 'Siroz' dedi. Neden olmuştur bu hastalık?

SİROZ, sadece alkol içenlerde görülmez. Karaciğerin çeşitli iltihaplar, aşınmalar nedeniyle iş göremez hale gelmesine karaciğer yetmezliği veya siroz diyoruz. Çeşitli mikroplar, kimyasallar, karaciğer yağlanmaları, ilaçlar ve bilmediğimiz durumlar karaciğerin çalışmasını bozup siroz yapabilir. Hepatit B ve C virüsü ile diğer bir sürü mikrop uzun süreli karaciğer iltihabı yapar. Sonrasında da siroza neden olabilir. Ailenizde herkese Hepatit mikroplarını araştırmak mikrop taraması yaptırın. Unutmadan bebeklerde bile siroz olabilir!