Diyabete dikkat
ÖNCE şeker hastalığına özen göster.
Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir.
Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir.
Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak. Buna bağlı stres yaparsan bu da seni sıkıntıya sokar.
ÇOK RİSKLİ
Nafiz Hocam, ben hamileyim. Bir süredir tansiyonum yükseliyor. İdrar söktürücü kullanayım mı?
SAKIN HA! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
TİROİT OLABİLİR
27 yaşındayım. Bir süredir adet gecikmesi yaşıyorum. Nedeni ne olabilir?
ADET gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur.
Şişmanlık, zayıflık, Polikistik Over Sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, tiroit sorunları bu tip şikayetler yapabilir.
Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. Ayrıca tahlil yaptırmak da şart...
FITIK VE AŞK
56 yaşındayım. Bir süre önce fıtık ameliyatı olduım ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Evlenmek istiyorum. Ne yapayım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakılsın. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
KORKU VARSA OLMAZ
4 aylık evliyim. Erken boşalma yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?
Boşalma sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzmanına muayene olman gerekiyor. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Gerilim, korku, kaygı ve eşlerin birbirine karşı olan turumları erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.
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