Güçlenmeliyim!

Hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücümü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viyagra kullanıyorum. Bunların zararı olur mu?

KAFANA göre ilaç kullanma.

Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle birlikte kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğüne yol açar. Ayrıca diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir.

Ayağını yorganına göre uzat. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir. Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün. Kaygının azalması bile performansı artırır.



DİKKAT ETMELİSİN

Bir haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarımda yanma var. Bu hastalık bulaşıcı mı? Ne olabilir?

ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir.

Etkeni Neisseria gonorrhoeae isimli mikroptur. Özellikle üreme sisteminin serviks (rahim ağzı), rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir.

Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Hemen Üroloji Uzmanı'na yoksa İç Hastalıkları veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Testler yapılsın.

Mutlaka tedavi başlansın.

Eşin varsa iyi olana kadar cinsel ilişkiye girme.



İLAÇ ALDIM AMA...

Sıkıntılıyım. İlişkiye girmeden önce ilaç aldım. Ancak sertleşmem uzun sürdü. Acile gittik müdahale ettiler. Neden böyle olmuştur suzce?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz.

Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir.

Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir.

Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen Üroloji Uzmanı muayenesi ile başla.



HANIMLA KOPTUK

Benim durum sıkıntılı. Yanmam var. Sık sık akıntı oluyor. Utandım doktora gidemedim. Hanımla da faaliyet yapamıyoruz. Yüzüne bakamaz oldum! Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir.

Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP, tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz.

Ama her hastanın muayene bulgularına göre doktorlar planlama yaparlar.

Aynı şikayetle idrar keseside, böbrek yolları da, prostat da iltihaplanmış olabilir.

Tanıya göre tedavi veririz.

Takip yaparız. Utanılacak ne var. Bütün organlar bizim için aynıdır. Doktordan utanmak olmaz.



GARİP BİR HİS...

42 yaşındayım. Son 3 haftadır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım.

İdrarım ağrılı oluyor. Ne yapmam lazım?

ÖNCELİKLE hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na git.

Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtığı da bu şikayetleri yapabilir. Nöroloji ve Fizik Tedavi Uzmanı'na da görün. İhmal etme.