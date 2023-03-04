5 yıldır evliyiz ama...

5 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji Uzmanı, kadın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart.

Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir.

Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.

Takibe geç.



ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Eşimle 2 ayda bir ancak ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 50 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Ne yapmalı?

EŞLERİN ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar, şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.

Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.



AŞKA ENGEL DEĞİL

Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE karın içi, ilişkide etkilenen bir bölgedir.

Uygulanan tedaviler, cerrahiler, bölgesel radyoterapiler ilişki organına ve etraf anatomik yapılarına zarar vermiş olabilir.

Ancak kanser hastası cinsel ilişkiye giremez dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli. Ayrıca bu dediğim durumlar yoksa ve eşin istiyorsa başlangıçta yavaş, kontrollü birliktelikler deneyebilirsiniz.

Gerekirse Kadın Hastalıkları Uzmanı muayenesini değerlendirip birlikte karar verebilirsiniz.



3 AYDIR İSTEKSİZİM

Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Bende erkeklik hormonu neden olsun!

Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.



GÜÇ SORUNU

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Eşimle 5 ayda 4-5 kere beraber olduk. Ne desem de eşimi doktora götürsem?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle, korkuyla; cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.