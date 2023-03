Çocuk baskısı

Evleneli 6 ay oldu. Çocuğumuz olmadı. Eltim ve kayınvalidem bu konuda sürekli baskı yapıyor. Benim çocuğum olmaz mı?

Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir.

Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var.

Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stresevham- korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Evlilik yeni bir hayattır. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır.

Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.



ŞİFA DOLU...

Cevizi severim. Çünkü beyni koruyormuş. Diğer faydaları nelerdir?

HEM içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir.

İstersen kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin.

Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü arttırdığı biliniyor.

Bardak bardak içmeyin, 2 ceviz kabuğundan kaynatılmış- günde en fazla bir çay bardağı yeterli derler. Bu çay, iştah açar, mide koruyucu ve boğaz hastalıklarında kuvvet vericidir. Nasırlarınıza de ceviz yağı iyi gelecektir.



İHMAL ETME

49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ancak varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?

VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların (yağlı et, katı yağ, yağlı peynir vb.) yenmesi, alkol ve sigarada varis gelişimine katkıda bulunur. Yani olabildikçe tuzlu gıdalardan sakının.

Gereksiz sıvı yükünüz olmasın. Mutlaka zayıflayın.

Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.



BİR ÇARE BULUN!

50 yaşındayım. 3 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır ne yürüyebiliyorum ne de oturabiliyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Bana bir çare...

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemik-kıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar-tozlar-buzlar- kazlar-kozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma- ezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir.

Öncelikle güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa Fizik tedavi uzmanın artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.