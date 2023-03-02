Mümkünse bırak
OZON tedavisinde beden hücrelerinin tamiri artar. Hücreler kendi kendini daha iyi tamir eder. Sigara içmeye devam ederse akciğer hücreleri bozulmaya devam eder. Ozon tedavisinin kısa, orta ve uzun vadeli faydaları vardır. Mümkünse sigarayı bırakarak ya da en azından azaltarak daha sağlıklı olabilir. Bu nedenle sigara içen kişilerin yılda bir kür ozon tedavisi yaptırması akciğerlerin korunması için oldukça faydalıdır.
DOKTORUNA GÜVEN
Alerji testi yaptırdım. Total IG yazıyor. Normal gelmiş. Doktor hala "Alerjin olabilir" diyor. Sürekli burnum tıkanıyor. Hele ilkbaharda sorma gitsin. Tahlil normalken hala niye alerji olabilir diyorlar.
TESTİN sonucu normal olsa bile özel maddeye karşı alerjin olabilir. Allerjen-spesifik IgE antikor testlerinin sonuçları her zaman doktorun önerileri eşliğinde yorumlanmalı ve kullanılmalıdır. IgE test sonucu normal olsa bile allerjik olma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkmamıştır. Doktoruna güven. gerisini merak etme sen. Testin sonucu normal olsa bile özel maddeye karşı alerjin olabilir. Allerjen-spesifik IgE antikor testlerinin sonuçları her zaman doktorun önerileri eşliğinde yorumlanmalı ve kullanılmalıdır. IgE test sonucu normal olsa bile allerjik olma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkmamıştır. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
SUÇLU ÖSTROJEN!
23 yaşındayım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?
ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım.
Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma.
Önce tanı sonra tedavi.
SORUNUM KABIZLIK
4 yıldır kabızlığım var. Kabızlık çayı içiyorum. Yine de zorlanıyorum. "Erik iyi gelir" dediler. Komposto yapayım mı?
O kadar uğraşma. Tazesini bul ye. Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin. Tabi miden müsaitse.
Ayrıca erikte bol bol C vitamini var.
Erikte, göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini, osmotik basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da yeterince bulunur. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da iyi gelir. Hareket etmezsen bağırsaklar rahatlamaz.
RAHİM SARKMASI VAR
Annem 63 yaşında. Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
RAHİM sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır.
Tedavi seçimi hastaya göre değişir. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır.
Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.
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