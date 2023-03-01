Sebebi kalp!

61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, efor testi yaptır.

Gerekirse Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder.



HEP YORGUNUM

23 yaşında erkeğim. 5 ay oldu sabahları yorgun kalkıyorum. Ayrıca akıntı oluyor. Bir de erkekliğim gergin oluyor. Ne önerirsiniz?

BAZI idrar yolu iltihaplarında bu şikayet olabilir. Bunun için kan sayımı, tam idrar tahlili ve gerekirse enfeksiyon tahlili yaptırabilirsin.

Ayrıca sabah sertleşmesi dediğimiz durumlarda da bu durum ortaya çıkabilir. Hastalık değildir. Uyku sırasında Rüyada orgazm olunduğunda süreç böyle sonuçlanabilir.

Bu da doğal bir süreç. Merak etme.



HEMEN DOKTORA

14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

SİGARA kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Önce sigarayı bırak. Bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.



KUM YAPABİLİR

67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Daha önce kum dökmüştüm. Ondan olabilir mi?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, Üroloji Uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.

Doğru Üroloji Uzmanı muayenesine.