Sebebi şeker

33 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Evliyim, iki yıldır erken boşalma sorunum var. Bana bir yol gösterin. Ne yapmalıyım?

İKİ yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.

Erken boşalma da şikayetlerden birisi olabilir.

Bu nedenle perhiz, su, egzersiz, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.

Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al.



BOL BOL SU İÇ

23 yaşındayım. Babam diyabet hastası. Bende de olmasından korkuyorum. Biraz göbeğim var, tatlıya düşkünüm. Şeker hastası olmamak için ne yapabilirim? Diyabetin ameliyatla tedavisi mümkün mü?

BU konuda erken kaygılanman çok iyi. Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin.

Mutlaka oral glikoz tolerans testi yaptır. Şeker hastası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan, içinde şeker bulunan gıdalardan uzak dur. Mutlaka hareketli bir yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun.

Mutlaka düzenli su tüket.

Uyku düzenine dikkat et.



GEBELİĞİ ETKİLER Mİ?

Gelinim şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu durum oğlumu etkiler mi? Çocukları olur mu?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Bir hastalıktan ziyade 'Bir yaşam şekli' olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur.

Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

Yani garanti yok. Ayrıca karşılıklı seven, sayan, fedakarlık, sabır, şükür, gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.



ÇINLAMA GEÇMİYOR

60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu şikayet neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir.

Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ol.

Şikayetlerin araştırılsın.



HEMEN BEHÇET DENEMEZ

21 yaşındayım. 7 aydır ağzımda yara çıkıyor. 'Behçet hastalığıdır' diyorlar. Bu hastalık nedir?

BEHÇET hastalığı bir çeşit damar iltihabıdır.

Sadece ağız yarası varsa 'Behçet hastasısın' denemez.

Ama olmazsa olmaz bulgumuz ağız içinde tekrarlayan yaralardır. Ayrıca göz, cilt ve cinsel organ bölgesinde tekrarlayan yaralar ve değişiklikler ortaya çıkmalıdır. Her ağız yarası da Behçet hastalığı dedirtmez.

Muayene olmak gerekir.

Küçük aftöz yaralar 12 aylık dönemde en az 3 kez tekrarlamışsa, tekrarlayan genital ülser varsa, 'Paterji' testi dediğimiz test pozitif olursa o zaman Behçet hastalığından bahsedebiliriz.