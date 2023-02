Pankreas korkusu

Babam 3 ayda 23 kilo verdi. 58 kiloya düştü. Doktorlar bir hafta araştırdı. Pankreas kanserinden şüphelendiler. Ama babam sarılık olmamıştı. Tanı yanlış olabilir mi?

PANKREAS kanseri her zaman sarılık YAPMAZ. Pankreas; baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur. Pankreas kanserinin belirtileri, tümörün pankreas bezindeki yerleşim yerine göre değişiklik gösterir. Eğer kanser pankreasın baş bölümünde gelişirse, büyüdüğünde safra yollarını kapatarak sarılığa neden olabilir.

Ancak pankreasın gövdesinde ve kuyruğunda oluşan tümörler büyük boyutlara ulaşsalar bile, safra yollarıyla hiçbir bağlantıları olmadığı için sarılık yapmazlar.

Bu hastalar daha çok kilo kaybı ve ağrı yakınmasıyla doktora başvurur.

Ayrıca hem amca hem baba da kanser görüldüyse sizler de tarama çalışması yaptırın. Tedbirlerinizi alın.



24 yaşındayım üç aydır adetim dokuz gün gecikiyor. Hastalık kapmış olabilir miyim?

ADET gecikmesi yedi günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur.

Şişmanlık, zayıflık, polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, Çölyak hastalığı ve tiroit sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle üç ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. Tahlil de yaptır.



Babam Corona'dan dolayı 18 gün hastanede yattı. Ciğerleri iyi ateş falan yok. Ancak korkusu kaldı. Evde öksüremez olduk. Ne zaman öksürsek bize kötü bakıyor. Bu normal mi?

HAYIR değil. Bu durum sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon olabilir. Bu nedenle psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.

Özellikle hastanede yatan ağır Corona hastalarında taburculuk sonrası görülebilmektedir. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız ruhsal olarak travma yaşamaktadır.

Ölüm korkusu, çaresizlik, umutsuzluk ve yalnızlık hisleri bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Taburculuk sonrası akla istemsizce gelen ve hastane deneyimi ile ilgili kötü düşünceler, korkular, kabuslar, uykuya dalmada güçlük, hatırlatıcı uyaranlardan kaçınma davranışı bir aydan uzun süre devam ediyorsa tedaviye başvurulmalıdır



Ayak kokusu problemi yaşıyorum. Ara sıra mantar tedavisi gördüm. Tavsiyelerinizi rica ediyorum.

AYAKKABININ içi kuru olsun.

Nemli ise gerektiğinde kurutma makinesi ile kurut. Çorapların mutlaka pamuklu olsun.

Ayakkabının içine tuz dök. Kuru tutar ve ayakkabının içindeki mantarı yok eder. Ayaklarını yıkadıktan sonra mutlaka kurut.

Kolonya veya alkolle temizle.

Nemli kalmasın. Parmak aralarını da kurutmayı unutma. Yağlı ve baharatlı beslenmelerinden sonra koku artıyor mu takip et.

Gerekirse bu konuda da önlem al.



23 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Küçük halam "Ben sütyen takmıyorum olmadım" dedi. Sütyen kanser mi yapar?

SÜTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok.



Kışın bağışıklık için ne yiyelim? Benim midem sıkıntılı çiğ yiyemiyorum. Çorba tarifi verir misiniz?

TABİİ ki. Tavsiyem kereviz, pırasa, brokoli, ıspanak, havuç kış sebzeleridir. Kerevizde A ve C vitamini, fitokimyasallar var. Liflidir.

Düşük kalorilidir. Çorbaya uygundur.

Brokoli bağışıklığı destekler.Havuç, A vitaminince zengin bir besindir.

Pırasa, güçlü bir antioksidan olan "polifenol" içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlar. Potasyumdan zengin beslenmesi gerekenler ıspanak tüketsin.