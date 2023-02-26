Aşk için badem

Yeni evliyim. Eşimle ilişkim, istediğim kadar uzun sürmüyor. Bazı gıdaların cinsel gücü ve performansı artırdığı öğrendim. Hangi besinleri tüketmem gerekir? Zararı olur mu?

KAYGI kokan bir ifadeniz var. Önce sakin olun ve gerilmeyin. Düzenli beslenme, sıkıntınıza çare olacaktır.

Eşinizle birlikte bu konuyu paylaşır ve rahatlayın.

Ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, somon, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller, avokado, domates, sarımsak, istiridye, midye, deniztarağı, acı biber, zencefil, ananas, yumurta, kuruyemişler (özellikle badem, fındık ve Antep fıstığı) destekleyici gıdalardır.



YEDİĞİNE DİKKAT ET

3 yıldır midem ağrıyor. Şurup içince geçiyor. Bir de endoskopiden korkuyorum. Başka bir hap alsam şurubu bırakabilir miyim?

MİDE-bağırsak sistemi hastalıkları alışkanlık hastalıklarıdır. Yediklerini, içtiklerini düzene sokmalısın. Diş bakımına dikkat etmeli, iyi çiğnemelisin.

Tanı konmamış.

Tedaviler tanıya göredir.

Üst mide bağırsak sistemi endoskopisi tanı için en iyi tetkiktir. Mide şurubu diye bilinen ilaçlar uzun süre kontrolsüz kullanıldığında böbrek hastalıkları, böbrek taşlarına neden olabilir.

Önce tanı sonra tedbir.

Sonra tedavi.



AĞRIM GEÇMEDİ

İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım çok ağrıdı. Acile gittik. İdrar tahlili yaptılar. Kanama var dediler. Hematüri var dediler. O ne demek?

İDRARDA kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) bulunması durumuna Hematüri deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir.

Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına mikroskopik hematüri denir.

Makroskopik hematüride ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.



TAHLİL YAPTIR

29 yaşındayım. Evi silerken ellerim morarıyor ve yanıyor. Su soğuk olunca daha çok oluyor. Bu bir hastalık habercisi midir?

ÖZELLİKLE damarların daralıp kasılmasında düzensizlik meydana geldiğinde bu tip şikayetler çıkabilir.

'Raynaud Fenomeni' dediğimiz bir duruma benziyor.

Mutlaka doktor muayenesi gerekli. Gereken bazı kan testleri yaptırılmalı. Sonuçları birlikte değerlendirilerek romatizmal hastalık ihtimalleri de araştırılmalı.

Gerekirse bazı ilaçlarla şikayetlerin azaltılmaya çalışılması uygun olur.



DÜZENLİ TAKİP ŞART

Annem akciğer kanseri. Kemoterapi gördü. Işın tedavisi de aldı. Ama geçen hafta aniden şuuru kapandı. Üç gün hastanede yattı. Tuzu düşmüş. Neden olabilir?

AKCİĞER kanser tedavileri uzun sürelidir. Anladığım kadarı ile sodyum dediğimiz kan tuz seviyesi düşmüş. Uygunsuz Anti Diüretik Hormon Sendromu dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bedendeki kanserde bazı hormonlar artar. Bu hormonlar kan tuz dengesini olumsuz etkiler. Kan tuzu düşer.

Şuur bozulur. Hayatı tehdit edebilecek kadar ciddidir.

Hastadaki altta yatan sebebi bilip düzenli takip edilmesi gerekir.