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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 25 Şubat 2023, Cumartesi

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30 yaşındayım. Bir süredir baş ağrım oluyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de sürekli kulaklarım çınlıyor.
Başka bir hastalığım yok. Acaba bunlar neden olabilir? Ne önerirsiniz?
BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikâyettir. Migren, kansızlık, kan şekeri düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim- stres, boyun fıtığı gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrılarısıyla başlayabilir.
İç Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı'na muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir.

SEDEF ÖMÜRLÜK

15 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Ara ara şikayetlerim artıyor.
Ancak bu hastalık hiç geçmeyecek mi?
SEDEF dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı bir cilt hastalığıdır.
Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir.
Genel hastalık şiddeti de artar. Bu nedenle cildini iyi koru. Yaz kış güneşlen.
Enfeksiyonlardan korun.
Sigara ve alkol kullanıyorsan bırak. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler sedefi arttırır.
Badem, fındık, ıspanak, şalgam, pancar, karalahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.

GÖBEĞİM VAR

31 yaşındayım. Baba tarafımın hepsi diyabet hastası. Ben de henüz bir şikayet yok. Ancak göbeğim var! Korunmak için ne yapabilirim?
BU konuda erken kaygılanma.
Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin. Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır. Daha çok bilinen ismiyle gizli şeker testi. Başlangıçta kan glikoz yani şeker düşmelerine bağlı çok şekerli yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir. Şeker hastası olmamak için ambalajlı şekerli gıdalardan uzak dur.
Mutlaka hareketli bir yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun. Mutlaka düzenli su tüket.

ENGİNAR VE TURP YE!

Hocam karaciğer yağlanmam var. Eş dost, ihmal etme yoksa kanser olursun diyor. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?
KARACİĞER yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir.
Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Tedbir almayanlar karaciğer yetersizliği nedeni ile karaciğer nakline bile ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen. Şekerli gıdalardan uzak kal.
Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun.
Dengeli beslenin bol su için.

BAĞIRSAĞA KEKİK

Bağırsak kurtlarım var. Üç ay önce doktora gittim, farklı ilaçlar verdiler. Hiç geçmedi. Ne yapmalıyım?
PARAZİTLER sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkesten herkese tekrar bulaşabilir.
Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın.
Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenelim. Ona göre tedavi verelim. Zerdeçal, karanfil, kekik tüketin.

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