Kavga değil muhabbet

10 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. 'Ya olmazsa' diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akrabakonu komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir.



EŞİMDEN UTANIYORUM

Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapayım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelebilir.

İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.

Vajina kuruluğu, iltihapları da ilişkide ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikolog desteği gerekir.



GECE YEMEK YEMEYİN

Nafiz Hocam, benim uyku bozukluğum var. Sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Acaba bana başka bir tavsiyeniz olur mu?

İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi mıknatıs yatak uygulamasıdır. Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır.

Beden mıknatıslığını düzenler. Yan etkisi yoktur.

Bir de yatmadan aşırı yemek yemeyin. Kafeinli içecek tüketmeyin.

Yemenizde sakınca yoksa bir tatlı kaşığı bal ile bir su bardağı yoğurdu karıştırıp yatmadan bir saat önce yiyin.



ALERJİK OLABİLİR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir.

Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır.

Protein kaçağı var mı diye bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.



ISRAR ETME

Nafiz Hocam, 2 yıllık evliyiz. Cinsel yaşantımız fena değil. Daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim? Yoksa sürpriz mi yapmalıyım?

AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş. Haberi olmadan yapma imkanın yok.

Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Kızmayacağı şekilde söylemelisin.

Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.