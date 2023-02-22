Ben altı aydır adet görmüyorum. Sanırım menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
SAKINAN göze çöp batar.
Korku, stres ve evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al.
Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir. Bir kilogram yağ verirseniz meme kanseri riski oldukça azalır. Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler, kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar, lahana gibi lahanagiller de bulunan sülforafanın, meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır.
Hareket et, kontrole git, güzel uyu, güzel beslen.
DOĞRU BESLEN...
Hocam, adetim düzensiz... Ayrıca şişmanım ve kıllıyım. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım?
ÖNCE sorunu çözelim.
Güzellik ve çirkinlik, kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Bu anlattıklarının Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığından kaynaklanıyor olabilir.
Önce çözümü düşün. İç Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gideceksin.
Muayene edileceksin. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla yavaş yavaş sorunları çözeceğiz.
Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.
HER ERKEKTE GÖRÜLÜR
65 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat var. Ben de gençliğimden beri gece sık sık idrara çıkıyorum. Prostatta başka hangi şikayetler olur?
HER erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, prostat hastalık ismi değildir.
Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece başlayan hastalıkları tespit edebiliriz.
Prostat, geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, iuzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak gibi şikayetlerle kendini gösterir.
Düzenli uyku şart
Ben altı aydır adet görmüyorum. Sanırım menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
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