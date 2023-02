Nasıl düzeleceğiz?

Hocam yedi aylık evliyiz. İlişkimiz 10 dakika sürüyor. Eşim memnun değil. Nasıl düzeliriz?

İLİŞKİ şekli kültürle direkt ilgisi olan durumlardır. Bu konuda destek almalısınız. Ayrıca anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Buna rağmen eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın.

Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran. Gurur meselesi de yapma...



EKMEĞİ ÇOK SEVERİM!

Hocam ben beyaz ekmeği çok seviyorum. Ama hep diğer ekmekleri öneriyorlar. Hangisini yemem gerekir? Yardım edin...

EKMEĞİ kim sevmez ki. Ama her şeyin azı ve sağlıklısı hayırlıdır.

Ekmek hem karbonhidrat ve hem de protein kaynağı olarak beslenmede önemli bir yere sahip...

Karbonhidrat, protein ve posa kaynağı olan ekmeğin tam tahıl, kepek, çavdar, mısır, köy ekmeği vb. gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Tahıl taneleri öz, kepek ve endosperm olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ayrıca B grubu vitaminleri, çinko, magnezyum, selenyum, krom gibi mineraller, posa, fitat, saponinler gibi maddeler öz ve kepek bölümlerinde daha çok bulunur.

Endosperm daha çok nişasta ve proteinden oluşmuştur. Öğütme işlemi sırasında beyaz ekmek, B grubu vitaminleri ve bazı mineraller açısından kayba uğrar. İçine katılan tuzla beraber eksik ve riskli bir besin haline gelebilir. Çavdar, çok tahıllı ve tam buğday gibi çeşitleri tercih et.



HASTALIK HABERCİSİ

23 yaşında. Regl dönemlerim 20 gün, 1 ay gecikiyor. Doktora gitmeye utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir?

ADET kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak yaşı 19 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin. Önereceklerim bunlar...



BOL BOL TÜKETMELİ

Hocam, yaşım 54. Menopoza girdim. Arkadaşlar bol bol yeşillik tüketmemi öneriyor.

Ben sevmem ama mecbursam yiyeyim mi?

YEŞİLLİK her zaman iyidir.

Vitaminler, mineraller, antioksidanlar başta olmak üzere birçok yararlı içeriğe sahip olan yeşillikleri her zaman tüketmeliyiz. Menopozda da mutlaka yemelisiniz.



SİROZ OLUR MUYUM?

32 yaşındayım. 187 santim boyum var. Kilom da 97. Ultrason yaptılar, 'Karaciğer yağlanması var' dediler. Alkol alıyorum ama fazla değil. Karaciğer yağlanması siroz yapar mı?

İLERİ seviyede karaciğer yağlanması karaciğer yetersizliği yapabilir. Alkol alımı da karaciğer yağlanması yapabilir. Şeker düzensizliği de, mikroplarda karaciğerde yağlanma yapabilir.

Bunu araştırman gerekir.