Sıkıntıyı eşinle aşarsın
ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git.
Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister.
Gerekirse İç Hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.
ULTRASON ÇEKTİR
24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım.
Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonla baktırlar. "Safra kesesinde taş var" dediler. Yanlışlık olabilir mi?
ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde Genel Cerrahi Uzmanı'nın tavsiyelerine kulak ver.
KİLO HASTA EDER
Hocam, 19 yaşındayım. Şişmanım.
Ama bizim ailede herkes şişman...
Yine de hasta olur muyum?
BEDEN taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır.
Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır. Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek.
Kas-kemik ve eklemler erken aşınır.
Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar. Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın. Kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.
UZUN ÖKSÜRÜKLERE DİKKAT...
Amcam akciğer kanseri oldu. Biz de korktuk. Kanser olursak nasıl anlarız?
KANSER başta sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa olsun 3 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktor muayenesi şart. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı, kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.
SAÇLARI DÖKER
23 yaşındayım. İşten çıktım, nişanlımdan ayrıldım. Çocukluk arkadaşıma kefil oldum. Battı, bunalıma girdim. Depresyon hapı aldım. 1 aydır saçlarım dökülmeye başladı. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?
SAÇLAR, ruhun ve bedenin aynasıdır. Metabolizman biraz karışmış. Geçirdiğin tecrübeler ağır. Tiroit hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. Yani ilk önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Stres-evhamsıkıntı hali her testin normal çıksa da saçlarının dökülmesine neden olabilir. Depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir.
Gerekirse ilaç değişikliği yapmalısın.
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