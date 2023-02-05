Mucize bekleme

Hem tansiyon hem de psikolojik ilaç kullanıyorum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Acaba uzun süre sertleşmemi sağlayacak bir ilaç yok mudur? Yardımcı olur musunuz?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.

Penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılmalıdır. Psikolojik sebepler dışındaki nedenleri de araştıralım. Yani tek ilaç alıp sertleşmek mümkün değil. Çünkü sadece ilaçlık bir konu değil.

Tahlilleri yaptır, görüşelim.

Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.



AŞK OLSUN ŞEKER!

44 yaşındayım. İki yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Kan şeker düzeylerim iyi gidiyor. Doktorum hastalığımın ilerleyen süreçte aşk hayatımı bitirebileceğini söyledi! Çok panik oldum! Doğru bu mu? Nasıl tedbir almalıyım?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.

Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir.

Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.



ANDROPOZDA AZALIR

Daha 41 yaşındayım. Yani çok gencim ama altı aydır ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkeklerin andropoz dönemi oluyormuş. Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın.

Muayene şart. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. Sebebi bulup tedavi edelim.



SAÇ BIRAKMAZ!

Hocam üç aydır zayıflayayım diye diyete başladım. Galiba fazla yaptım. Saçlarım dökülüyor. Yemeğe tekrar başlasam mı?

TABİİ ki olabilir. Özellikle hızlı kilo verdiren, vücudunuzu besinsiz bırakan açlık diyetleri bedenin normalde ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sunmayabilir.

Yan etki varsa uygulamayı bırakın. Bunlar metabolizmanıza verdiği yıkımın yanı sıra saç sağlığınızı da kötü etkilemiş. Saç dokusu vücudunuzun en hızlı büyüyen dokularından biridir. Vücut yeterli besin almadığında ilk zarar gören de saçlardır. Çünkü böyle bir durumda vücudunuz otomatik olarak hayati organlarınızı daha çok besliyor.

Yani beslenemeyen saçlar da dökülebiliyor. Kafanıza göre diyet kafada saç bırakmayabilir. Dikkat.