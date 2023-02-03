Ameliyat şart değil

26 yaşında evliyim. Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelttirebilirim?

CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir. Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir.

Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir. Fonksiyonu etkilemez.

Mecburiyet yoksa ameliyat önermeyiz.



EVLİLİK KAYGISI

Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli.

Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna ve güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.