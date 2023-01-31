Kanser korkusu

29 yaşındayım. İki yıl önce mememde beze fark ettim. Fibroadenom tanısı koydular. Adet düzensizliğim 3 aydır devam edince doğum kontrol hapı verdiler. Beze büyür mü? Kanser olur muyum?

TAKİBİNİ ihmal etme.

Fibroadenom dediğimiz beze içindeki hücreler normal meme dokusundaki hücreler ile aynı olduğundan, fibroadenomlar vücutta salgılanan hormonlardan aynen meme dokusu gibi etkilenirler. Yine menopoz sonrası küçülme eğilimindedirler. Sadece östrojen içeren hormon alınımı fibroadenomlarda büyümeye sebep olabilir. Doğum kontrol haplarının fibroadenomlar üzerine etkisi yoktur.

Memede fibroadenom varlığı, kişinin gelecekte meme kanseri olma riskini arttırmaz.



HORMON KARMAŞASI

Askerde göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı şikayetim oldu. Doktora gittim. Hormon testi istediler. Laboratuvarda bir karışıklık oldu sanırım. Benden kadınlık hormonu testi istemişler. Neden?

ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine Jinekomasti diyoruz.

Özellikle kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur.

Ancak erkeklerde de bulunur. Laboratuvardaki asker arkadaş hem konuyu bilmiyor, Hem de bilmediğini bilmiyor. Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.



TAKİP EDİLMESİ ŞART

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.

Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 hafif yükselebilir.

Bu nedenle düzenli takiplerini ihmal etme.



SİVİLCE KABUSU!

Bir aydır sivilcelerim çoğaldı. Tahlil yaptırdım. Ast: 56, Alt: 84 çıktı. Ara sıra açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Bana yardım eder misiniz?

TABİİ ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Hatta birçok farklı gıda miktar olarak da çok tüketilebiliyor. Bu da Karaciğer yağlanması yapabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, Trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Ayrıca hepatit hastalığı ile ilgili bazı testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.