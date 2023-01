Beraber olamıyoruz

3 ay önce evlendik. Fakat beraber olamıyoruz. Yani istedim ama korkuyorum. Ne yapacağım ben?

EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler, kızları ile her şeyi konuşmuyor. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor.

Doğrusu güvendiğin Aile Hekimi'ne, İç Hastalıkları, Üroloji ve Kadın Doğum Uzmanı'na gidip birlikte konuşmalısın.

Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Sorunun çözülmez. Üzülürsün.

Doğal bir süreç bu...

Evlilik deneyimi olan arkadaşlarında bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. Birinci prensip korkmamaktır.



PROSTAT KONTROLÜ

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check-Up yani kontrol yaparız 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir.

İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, diyabette, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.



GÜÇ SORUNU

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olabildik. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor.

Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.



3 AYDIR İSTEKSİZİM

3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkeklik hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu olan testosteron da önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında, cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.



İLERİ YAŞTA CİNSELLİK

Eşimle 1.5- 2 ayda ancak ilişkiye giriyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.

Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler.

Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar, şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.

Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.

Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz...