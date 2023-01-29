Durumlar kötü

39 yaşındayım. 3 senelik evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar şerbet iç dedi. İçiyorum ama iyice kötü oluyorum! Bu yaşta bu durum normal mi?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan Şeker yükleme testi, TSH ve tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir.

Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme.

Harekete geç.



HEMEN BİTİYORUM

1 aydır evliyiz. Her akşam yemekten sonra eşimle beraber oluyoruz. Ancak ilişki beş dakikadan fazla sürmüyor. Eşim nefes nefese kalıyor. Tabi bitmeden bırakmak zorunda kalıyoruz. Eşim Fırında çalışıyor. Astım mı oldu acaba?

TESPİTLERİN önemli.

Un tozu dahil tozlu mesleklerde Akciğerin alerjik hastalıkları söz konusu olabilir.

Nefes darlığı cinsel performansı olumsuz etkiler. Aile hayatınızda olumsuz etkilenir.

Eşin Göğüs Hastalıkları veya İç Hastalıkları Uzmanın'a muayene olsun.

Burnu tıkalı olmasın.



SARIMSAK ŞART

5 yıldır tansiyonum yüksek gidiyor. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da... Zararları olduğunu biliyorum.

Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

DOĞAL gıdalar sadece destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan flavanoid'in hipertansiyona çok iyi geldiğini kakaonun içinde oldukça yüksek miktarda bulunuyor. Mutlaka günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüket.

Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu 1 birim düşürüyor.

Örneğin 15'se 14'e düşürüyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Tam tahıllar, balık, kuruyemiş, baharatlar ve süt ürünlerinin dengeleyici özellikleri vardır.

Sarımsağı sofrandan eksik etme.



OLUMSUZ ETKİLER

"Avokado cinsel gücü arttırır" dediler. 1 haftadır her gün 4 tane yiyorum. Ne zaman etkisi çıkar?

CİNSEL güç derken neyi kastediyorsunuz bu önemli. Jetonlu telefonda jetonu atınca konuşma hakkınız başlar. Cinsel aktivite böyle bir şey değil.

Birçok şart doğal olmalı.

Bazı kişilerde hormonlara bağlı, bazı kişilerde beslenmeye bazı kişilerde sosyal yaşam ilgili sorunlar cinsel gücü olumsuz etkiler.

Gereksiz beklentilerde kişiyi mutsuz edebilir.

Normalin fazlası olursa sonra zararı da olur.



ŞEKER MOLASI

Yaşım 51. 5 yıldır şeker hastasıyım. Erkeklik erken bozulurmuş şekerde. Tedbir alabilir miyim?

ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız.

Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız.

Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider.

Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bugünün işini yarına bırakmayın...