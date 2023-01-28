Hafife alma

43 yaşındayım, 118 kiloyum. Sigara içiyorum. Uykuda bazen nefessiz kaldığımı hissediyorum. Eşim de boğulur gibi sesler çıkarttığımı duymuş! Ölecek miyim!

ANLATTIKLARIN, uyku apnesi belirtileri arasında yer alıyor. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabii gidersen. Kan şeker düzeni bozuklukları, tiroit bezinin az çalışması, bazı hormonal hastalıklar, beslenme alışkanlıkları ve hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.

İç hastalıkları bunları yoluna koyacak. Kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları da soluk alıp vermenle ilgili yardımlarda bulunacak. Uyku testi yapılması lazım. Belki solunum destek cihazları kullanman gerekebilir.



GENCİM AMA

Yeni evlendim. Eşimi çok seviyorum. Sürekli onunla olmak istiyorum. Ancak ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Genciz, bilgimiz yok... Neden oluyor bu? Nasıl tedavi olabilirim?

NEYE göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme.

Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog desteği gerekir.



SABIRLI OL

Eşimle 1 yıldır evliyiz. Ama ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Ona kendisini nasıl rahat hissettirebilirim?

MUTLU ilişkiler ve cinsel yaşam için önce yanlış, eksik ve farklı bilgilerimizi yenilemek gerekiyor. Cinsellik ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da başlıca yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Eşimle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla. Gerisi düzelir. Sabırlı ol.



DİYABETTE AŞK

31 yaşında 1 yıldır evliyim. Eşimle beraberken 6 aydır sürekli erkenden boşalma sıkıntım var. Doktora gitmedim. Bana bir yol gösterin. Bir de 4 yıldır şeker hastasıyım. Arada bir şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

4 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Perhiz-suhareket- düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korkukaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile.

Ürolojiye muayene ol.