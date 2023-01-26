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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 26 Ocak 2023, Perşembe

Hıçkırık sorunu

Üç aydır hıçkırıyorum. Bir türlü kesilmiyor. Tahlillerim normal çıktı, ne yapmalıyım?
ALTI saatten uzun süren hıçkırıklar risklidir. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini zorlanmadan tutabildiğin kadar tut.
Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma gibi ani refleksler etkili olabilir.

MİDEM YANIYOR
Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi?
YEMEKLERİN iyi çiğnenmemesi, sıkıntı ve stres, ağrı kesiciler, yağlı-baharatlı, asitli, kafeinli, gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayenesi ol.

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