Üç aydır hıçkırıyorum. Bir türlü kesilmiyor. Tahlillerim normal çıktı, ne yapmalıyım?
ALTI saatten uzun süren hıçkırıklar risklidir. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini zorlanmadan tutabildiğin kadar tut.
Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma gibi ani refleksler etkili olabilir.
MİDEM YANIYOR
Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi?
YEMEKLERİN iyi çiğnenmemesi, sıkıntı ve stres, ağrı kesiciler, yağlı-baharatlı, asitli, kafeinli, gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayenesi ol.
Hıçkırık sorunu
Üç aydır hıçkırıyorum. Bir türlü kesilmiyor. Tahlillerim normal çıktı, ne yapmalıyım?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Demli içmeyin 25 Ocak 2023, Çarşamba 59 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir...
- Kafanda büyütme 24 Ocak 2023, Salı 23 yaşındayım. Cinsel organım küçük. Evlendiğimde problem olacağı söyleniyor. Çocuğum olmazmış! Büyütmek gerekir...
- Macun sorunu çözmez 23 Ocak 2023, Pazartesi Kardeşim benden 4 yaş küçük. 3 evladı var. Benim daha çocuğum olmadı! Macun yesem gücüm yerine gelir mi? Çocuğum...
- Evliliğim tehlikede 22 Ocak 2023, Pazar 15 gün önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Yani işler sıkıntılı. Evliliğim...
- Aramız bozuldu 21 Ocak 2023, Cumartesi 39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama pek değişiklik olmadı....