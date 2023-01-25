Demli içmeyin

59 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞİTLİ tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller.

Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalarkuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir.

Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya-rezeneıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin. Yeterince su için.

Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.



KİLO KISIR YAPAR

37 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Gücüm kuvvetim yerinde. Ama çocuğum olmuyor. Eşimde sorun çıkmadı. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir.

Hastalık utanılacak bir şey değil.

İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin...



47'DE AŞK BİTTİ

Bana 'Tansiyon hastasısın' dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim?

GERİLME, panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz.

Doktorlukta kehanet yok.

İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir.

Tansiyon takibini yap.



SİVİLCE İHMALE GELMEZ

Omurgamın üstünde sivilce çıktı ama git gide sertleşti ve çıban gibi oldu. 1 aya yakındır sızı yapmaya başladı, sertlik oluştu içinde. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor.

ÖZELLİKLE 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir.

İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir.

Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Öncelikle cilt hastalıkları uzmanı gereğinde enfeksiyon hastalıkları uzman muayenesi gerekebilir.



DİŞLERİMİ SIKIYORUM

Hocam yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. 'Dişlerini gıcırdatıyorsun' dedi. Diş gıcırdatması ile ne alakası var?

ANLATALIM. Gündüz ve/ veya gece diş sıkma rahatsızlığına 'Bruksizm' denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının dakasılması ile yorgun kalkabiliriz.

Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.