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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 22 Ocak 2023, Pazar

Evliliğim tehlikede

15 gün önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Yani işler sıkıntılı.
Evliliğim tehlikede! Bana ne önerirsiniz?
ÖNCE erken boşalma nedir onu anlatayım. Dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden 1 dakika sonra meydana gelen, geciktirilemeyen, duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart.
İhmal edersen eşinle aran daha da bozulabilir.

AĞRI VAR MI?

53 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur? HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.


TAHLİL YAPTIR

Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba? VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz Kısırlık riskin olabilir. Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Testis Usg, Spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.

ÇÖZÜME ODAKLAN

25 yaşındayım. Üç yıldır evliyim. Sürekli isteksizlik ve erken boşalma şikayetim var. Ne yapmalıyım? ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal sorunlardır. Kaygı, korku, yorgunluk, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu, panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit çalışma bozukluğu, kan şeker dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri, testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Gerekirse Üroloji Uzmanı da gerekebilir. Çözüme odaklan. İste ve yap.

YAKLAŞMAYA KORKUYORUM

11 yıldır evliyim. 5 çocuğumuz var. 35 yaşında olmama rağmen hanıma yanaşmaya korkuyorum. "Tüplerimi bağlatalım" dedi. Tüp bağlatmak ne demek? ÇOCUK olması için kadının yumurtasının rahime gelmesi gerekli. Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor. Ameliyatla bu tüpler bağlanır. O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde bir değişiklik yapmaz. Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Evliliğim tehlikede
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