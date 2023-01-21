Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 21 Ocak 2023, Cumartesi

Aramız bozuldu

39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama pek değişiklik olmadı. Kafama göre bir şey bulamadım. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?
OLUR. Ama önemli olan sıkıntı, stres, gerilimdir. Erken boşalma için 20 gram (iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz.
Günde iki defa iç. İki hafta kullan.

HAREKETE GEÇ
Nafiz bey, 54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim 'Kemiklerin kolay kırılır' dedi. Gerçek mi?
KEMİK erimesi menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar.
Alkol, sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttıran durumlardır.
Sigara içmeden emekli olma vakti gelmiş.
Hareket et, ağırlık kaldır, D vitamin seviyesi ölçtür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aramız bozuldu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA