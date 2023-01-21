39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama pek değişiklik olmadı. Kafama göre bir şey bulamadım. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?
OLUR. Ama önemli olan sıkıntı, stres, gerilimdir. Erken boşalma için 20 gram (iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz.
Günde iki defa iç. İki hafta kullan.
HAREKETE GEÇ
Nafiz bey, 54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim 'Kemiklerin kolay kırılır' dedi. Gerçek mi?
KEMİK erimesi menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar.
Alkol, sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttıran durumlardır.
Sigara içmeden emekli olma vakti gelmiş.
Hareket et, ağırlık kaldır, D vitamin seviyesi ölçtür.
Aramız bozuldu
39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama pek değişiklik olmadı. Kafama göre bir şey bulamadım. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?
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