Fazla titiz

Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasında tırnak kontrolünden her türlü temizliğe kadar kontrolden geçiyorum. İlişkiden keyif alamaz oldum. Nasıl düzeltebilirim?

HER konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemlidir. Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur. Birlikte cinsel terapisi veya aile terapisi dediğimiz bir bilenle bilgi paylaşımı yapın.

Cinsel ilişkide eşler rahat, kaygısız ve sadece isteklerine odaklı olmalıdır.



BERABER OLAMIYORUZ

İki yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, erken boşalmaya çanak tutar.



İLAÇ İÇMEYİ SEVMİYOR

Babamın A vitamini eksikmiş. ilaç içmeyi sevmiyor. Biraz aksidir. Yemekle falan veremez miyiz?

VEREBİLİRİZ. Hayvansal kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta gibi besinlerden A vitamini alınır. Bitkisel kaynaklar ise kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok sarı, turuncu (havuç, kış kabağı vb.), koyu yeşil yapraklı sebzeler ile sarı ve turuncu meyvelerde (kayısı, şeftali vb.) A vitamini bulunur.