Her derde deva

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılarama cinsel organım daetkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Şekerim 180. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce nörolojiye sonra ürolojiye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Şekere bağlı fonksiyon bozukluğu olabilir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene şart.



HEMEN DOKTORA...

Yaşım 24. Üç senedir romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman tansiyonum düşük çıkıyor. Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Hatta arkadaşlarım "Güneşlendin mi esmerleşmişsin" diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç hastalıkları uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir.

Bazı filmler gerekebilir.

Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



BEBEĞİMİZ OLMADI

Boyum 158 santim. Kilom ise 66. Bebeğimiz olmadığı için doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Bir de 'Tiroit bezin az çalışıyor olabilir' dedi. Ne yapmam gerekiyor?

KISIRLIK, şişman anne adaylarında sık görülebilir.

Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart...

İç hastalıkları uzmanı takibi önemli. En kısa zamanda güvenebileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bul.