Ağrım geçmiyor

Yaklaşık bir yıldır sürekli karnım ağrıyor. Kabızlık şikayeti de yaşıyorum. Doktora gittim. Spastik kolon hastalığı dedi. İlaç kullandım biraz rahatladım. Ancak bu sabah tuvalete çıktığımda karnımın sol tarafında kasığa doğru çok ağrım oldu. Sol ayağımı karnıma doğru hafif bükmem bile ağrıyı tetikliyor. Verilen ilacı tekrar alıp kullanmam gerekir mi?

KARIN ağrısı önemli bir şikayettir. Spastik Kolon dışında birçok hastalıkta da sol taraf karın ağrısı olabilir.

Sol yumurtalık, sol böbrek, sol böbrek kanalı, dalak ile ilgili hastalıklarda da sol taraf karın ağrısı olabilir.

Hareketle ağrının artması tekrar muayene edilmenizi gerektiren bir bulgudur.

Muayene bulguları önemli bilgiler verir. Muayene olmayı ihmal etmeyin.



HASTALIK DEĞİL

Doktor Bey, lazer epilasyon için merkeze gittim. Bana cildiniz tip 3 dediler. Bir hastalık mı bu?

HAYIR değil. Lazer epilasyon uygulamalarında cihaz ayarlamaları yapılabilmesi için cilt tipi tanımı önemlidir. Cilt tiplerini belirleyen çeşitli tarifler vardır.

Genellikle fitzpatrick cilt tipi sınıflaması kullanılır. Cilt tipi vücuttaki genel dış görünüş, göz rengi, kıl dibi ve kıl rengi gibi bir takım özelliklere göre yapılır. Bu sınıflamaya göre Tip-3 demek; açık buğday ten rengi, açık veya koyu göz rengi, kahverengi veya siyah kıl rengi demektir.

Yani bir hastalık tipi değil merak etmeyin.



İHMAL ETME

25 yaşında bir kadınım. İşim gereği gün boyu sürekli ekrana bakıyorum. Gözlerim çok kuruyor. Bununla bir ilgisi var mı?

MESLEKİ olarak göz kuruması riskin var. Özellikle göz kırpma hareketin az ise göz kuruması olur.

Ortamda nem az ise göz kuruması tekrarlar. Olabildikçe oda nemini yüzde 40'ın üstünde tutun. Sık sık göz kırpın. Bilgisayar ekranına bakma süreni kısalt.

Sık aralar ver. Bazı romatizmal hastalıklar da göz kurumasına yol açabilir. Tedbirlere rağmen şikayetin devam ederse romatizmal hastalıklar açısından tetkik edilmen gerekebilir.



TAKİP GEREKİR

55 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma iyi gelir mi?

BİRİNCİ hedef kan şekerini yükseltmemektir.

Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır.

Ancaktek tedavi değildir. Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yenmez. Sonuçta o da ilaç değil. Her şeyin fazlası zarar. Önce diyet uzmanı önerilerini uygulayın. Sonra kan şekerini takip edin.

Gerekirse ilaç kullanımı ile bu işi halledin.



EŞİNDEN ÇEKİNME

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe bakışının normale dönmesi de önemlidir. Bunu eşine söylemekten çekinme.

Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.

Bunu asla unutmayın.



BENDEN KAÇIYOR

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşimde durum aynı değil. İlişkiye girmekten kaçıyor. Durumu doktora söylemeye de utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?

BU konuyu önce eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.

Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır.

Eski alışkan olduğunuz aktiviteler şimdi rahatsız edici olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan destek alın. Bazen idrar kesesi ve rahim sarkmaları da benzer şikayetlere yol açabilir. Bunları hallet.



ÇOK UTANIYORUM

35 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. Ağrı da oluyor. Utandığım için doktora gidemedim. Lütfen bana yardım edin...

TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk peyronie hastalığı dediğimiz bir hastalıkta görülebilir.

Daha çok romatizmaliltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce Üroloji Uzmanı'na muayene olmalısın. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor.

Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir.

Utanma. Sakın geç kalma.