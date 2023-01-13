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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 13 Ocak 2023, Cuma

Kriz çıktı

Eşim TIR şoförü. Kalp krizi geçirdi, şimdi iyi. Ancak ilaç kullanıyor. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi! Krizden önce mutluyduk.
Şimdi her şey bitti mi? Yardım edin.
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur.
Doktorunuzla mutlaka görüşün.
Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.
Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alınabilir.

PERHİZ ŞART
40 yaşındayım. Son dört aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır.
Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister.

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