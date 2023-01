Başarılı değilim

Ben çok bunaldım. Gencim, başarılıyım ve para kazanıyorum. Ama eşime gelince ilişkide 1 dakikada bitiyorum. Neden başaramıyorum?

SERTLEMŞE sorunu çok sık rastladığımız bir durum. İş ve para kazanma yüksek kaygı, yorgunluk ve kan şekeri düzensizliğine neden olabilir. Acelecilik, alışkanlığı oluşur.

İlişki bu şartlarda sertleşememe ile sonuçlanabilir. Ayrıca alkol alımı, depresyon, tansiyon düşürenağrı kesenantidepresan ilaçlar, kokainamfetamin içeren ilaçlar, stres, kızgınlık, şişmanlık ve cinsel isteksizlik, sertleşme sorunları yaratır.

İlişki bir görev değildir. Tek kişilik değildir. Korkma, panikleme. Germe, gerilme. İç Hastalıkları Uzmanı'na git.

Genel muayene ve tetkiklerin yapılsın.



NE YAPSAM DÜZELMEDİ

Hocam ben 39 yaşındayım. İki yıldır şeker hastasıyım. Ne yaptıysam şekerim düzelmedi. Bıktım, bunaldımve vazgeçtim. Niye düzelmiyor bu şeker?

DÜZELMEYEN şeker hastası yoktur. Düzelmek istemeyen veya düzeltilemeyen şeker hastası vardır.

Sana özel değişiklikleri tespit edip uygulaman gerekir. Öncelikle güvenebileceğin bir doktor bul.

Sihirbaz arama. Sabır yoksa tedavi olmaz. Daha önce yapılanları gözden geçirelim. Şeker hastalığına eşlik eden diğer hastalıkları araştıralım. Sen de beslenme alışkanlıklarını olması gerektiği gibi uygula. Yeterince su iç. Hareket et.

Güzel uyu. Diyetine uy. Stresin için destekleyici ilaç kullanalım. Şeker ilaçlarını doğru kullan. Hadi pes etmek yok. Yeniden başla.



ÇOK KORKUYORUM

Babam 57 yaşında. Ben ise daha 28'imdeyim... 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasındayken olmuş! Yeni evlendim. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım. Ne yapmalıyım? Yardım edin!

ÖNCELİKLE korkma. Korku, tek başına riski arttırır. Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski iki katına çıkar. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik, sakinlik şart. Gergin şartlarda çok aç, çok tok ve yorgun haller çeşitli hastalık risklerini arttırabilir. Baban hastalık ve risklerini kontrol etmediyse cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.



KEŞKE OLSAYDI...

Şişmanım ben. 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.



BİTTERİ DENEMELİSİN

Eşimle ilişkide daha iyi olmak istiyorum. Hemen tükenmek istemiyorum. Bunun için neler yemem gerektiğini öğrenmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum?

HAYIR, çok şey istemiyorsun.

Doğal istekler bunlar. Karpuz, bitter çikolata, midye, ceviz, üzüm suyu, sarımsak, balık, yeşillik, acı biber, zeytinyağı doğal olarak sertleşmede iyileşme sağladığı bilinen gıdalar.

Kullanmana engel durumlar yoksa sofranda bulundurabilirsin.