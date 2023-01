Aşk için kontrol şart

42 yaşındayım. Daha yeni şeker hastası olduğumu öğrendim. Cinsel hayatımda sorun yaşamamak için nelere dikkat etmem gerekiyor?

MUTLAKA hastalığı kabul edip, diyabete uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok.

Cinsel yaşamınız için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir.

Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin kontrol edilmesi, diyabetle ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi cinsel organda mantar infeksiyonuna yol açabilir.



TİROİTLERE BAKTIR

Nafiz Hocam, son günlerde sıkıntım iyice arttı. Kapalı yerlerde duramıyorum. Hemen bunalıyorum. Tiroit bezim çok çalışıyordu. Bu yüzden olabilir mi?

OLABİLİR. Bunun için tiroit bezi çalışmasını gösteren TSH testi yaptır. Ancak 'kış depresyonu' dediğimiz kapalı yerlerde kalma, açık havanın da bulutlu veya yağışlı olması nedeni ile kapalı, karanlık olması sıkıntıların şiddetini arttırır.

Olabildikçe dış ortamlarda bulunmaya dikkat et. Ekranlardan uzak kal.

Hareketli aktiviteler, varsa deniz, göl, nehir gibi su kenarı alanlarda gezme faaliyetlerinde bulun.



REFLÜYE YOL AÇAR

Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi?

C VİTAMİNİ tedavi değil, destektir.

Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır. Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur.

C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır. Portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini bulunur.

Bunları tüketirken reflü, gastrit olabilir.



BİR BİLDİĞİ VARDIR

59 yaşındayım. Sürekli karın ağrısı yaşıyorum. Doktora gittim, 'Bağırsaklarına bakacağız' dedi. Ne demek istedi anlamadım. Bağırsaklarıma nasıl bakacak?

MUHTEMELEN endoskopi dediğimiz, ucunda kamera olan uzun bir cihazla makattan kalın bağırsaklarına ve ince bağırsağın son kısmına bakılacak. Ayrıca dışkı testleriyle de kalın bağırsak muayeneleri yapılabilir. Bununla beraber tüm batın ultrasonografisi ile de karın ağrısına ait bilgi sağlanabilir.

Parazitler, gaz, bağırsak hareket düzensizlikleri karın ağrıları yapabilir.



ROMATİZMA TESTİ ŞART

Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

HER iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla ilgili tedbir, doğru egzersiz tekniklerini kullanmaktır. Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleriyle durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir.



MENOPOZDAN KORKMAYIN

63 yaşında menopoza girmiş bir kadınım. Arkadaşlarımın aksine menopozdan korkmuyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz. Hayatın Her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın.

Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.