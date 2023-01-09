Halsiz düşürür

Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür?

Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



İLK NEDEN STRES

Babamın saçları dökülüyor. Beni de panik sardı. Çünkü 28 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı.

Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR, stres saç döker.

Siniri azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik saç dökülmesi çok yaygın dökülme sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir.

Beslenme ve uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı, kuvvetlendirici teknikler uygulanabilir.

Eşin kılın için seni sevecekse, seni ruhun için seveni bulmayı tercih edebilirsin.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.



DİYABETTE GÖRÜLÜR

Şeker hastasıyım. Üç aydır ayağımdaki yarayla uğraşıyorum. Sıcak su döküldü. Bir türlü iyileşmedi. Ayağımın kesilmesi gerekir mi? Yardım edin!

ŞEKER hastalarının ayak yaraları diğer yaralara göre çok daha önemlidir. Geç ve güç iyileşme, ilerleme ve tüm ayağa yayılma ihtimalleri taşır. Enfeksiyon yatkınlığı fazladır. Düzenli doktor takibi gerekir. Ozon Tedavisi tüm tedavilerin etkinliğini arttıran bir uygulamadır. Bu nedenle bize başvuran hastalarımıza kan şeker düzenlenmesi, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı, stres kontrolü yaparken ozon tedavisi öneriyoruz.



SORUNUM BÜYÜK

Nafiz Bey, sorunum çok büyük. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al.

Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış.

Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.



UZMAN DEĞERLENDİRMELİ

Kızım ülser hastası. 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de sallantı oluyor. Cerraha tekrar götürsek bakar mı? Hep böyle mi kalacak?

AMELİYAT sonrası İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra vitamin ve B12 vitamin eksikliği görülebilir. B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.



KİREÇLENME SORUNU

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi PRP uygulamasıdır.

Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.

Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz.

Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.



ŞİŞİYORUM

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlil yaptırdım. Sonuçlarım iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi.

Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda ve bazı romatizma hastalıklarında olabilir.

Bunlar için yapılmış tahlilin var mı bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım.

Ayrıca daha önce bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.