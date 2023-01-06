Sabırlı ol

30 yaşındayım. Sol kasığımda aşırı ağrı var. Görünürde bir şey yok. 'Küçük bir fıtığın var. Açsak da bulamayız' dediler. Bu ağrı kaburgamın altına doğru bıçak gibi çakılıyor. Fıtıktan olabilir mi?

ANLATTIKLARINA göre bu ağrı mekanik sistemin etkilendiği bir ağrı.

Yani kas-kemik-kıkırdak-lif gibi hareketle ilgili olan yapılardaki bozukluklardan kaynaklanan bir ağrı. 'İltihaplı eklem romatizması' diye tarif edilen hastalıkta, kas-kemik-kıkırdak-lifi etkiler. Beyaz dokuların tedavisi geç ve güçtür. Sabır gerektirir. CRP-RFHaemogram testi yaptır. Ayrıca Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene ol. Bazı ağrı kesici-iltihap giderici ilaç gereksinimin olabilir. Ters hareketler bu tip ağrıları tekrarlatabilir.



İHMAL ETMEYİN

Babam 3 aydır kilo kaybediyor.Karnının sağ tarafı ağrıyor. Ara ara ateşleniyor. Doktora gitmiyor. Korkuyorum. Kötü bir şey olabilir mi?

DEVAM eden kilo kaybı şikayeti önemlidir. Öncelikle şeker hastalığı, tiroit bezi çok çalışması, tüberküloz ve kanser ihtimallerini araştırmak gerekir. Bunun için muayene ve tahlil şart. İç Hastalıkları Uzmanı'na götür.

Kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, karın sağ üst kadranda ağrı ve ateş özellikle karaciğer kanserleri hastalığın başlıca bulgularıdır. Karında sıvı toplanması ve karaciğerde büyüme olabilir.

Özellikle karaciğer sirozu olan bir hastada ani kilo kaybı ve sarılığın ortaya çıkması HCC gelişimini akla getirmelidir. Bu ve buna benzer ihtimaller için hemen doğru doktora.



UZMAN TAKİBİ ŞART

9 haftalık hamileyim. Yaklaşık 2 haftadır Sık sık bulantım oluyor. Hangi ilacı kullanmamı önerirsiniz?

EN sık rastlanılan gebelik şikâyetlerinden biri bulantı ve kusmadır.

Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3. aylarda artar.

Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikayetler sadece sabah saatlerinde görülür. Hiç doğum yapmamış, genç, çoğul gebeliği olan ve aşırı kilolu kadınlarda sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. İç Hastalıkları Uzmanı ve Kadın Doğum Uzmanı takibiyle ilaç kullanım düzenlenmelidir.



SAKIZ GAZ YAPAR

Uzun zamandır kabızlığım var. 'Onu, bunu ye' diyorlar, tutturamıyorum. Çay gibi bir içecek tavsiyeniz olur mu? Sıkıntım yetmiyor gibi bunu da çekiyorum.

HUZURSUZLUĞUN bağırsaklarına vurmuş. Her kapıda bir dert var.

Sadece sende yok. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verir. Sakız çiğnemek de gazını arttırabilir.



MUTLAKA KULLAN

3 haftalık hamileyim. Doktorum tahlil yaptırmadan vitamin verdi. Folik asit takviyesiymiş. İçmeye başlasam sakıncası olur mu?

FOLİK asit takviyesi test yapılmadan da önerilen bir gebelik takviyesidir.

Gebelik başladıktan sonra folik asit ihtiyacı artar. Karşılanamazsa çocukta sinir sistemini ilgilendiren doğumsal hastalıklara neden olabilir.

Doktorun önerdiği sürece devam et.