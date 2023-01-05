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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 05 Ocak 2023, Perşembe

Gönlünü ferah tut

55 yaşında emekli bir kadınım. Adet düzenim 5 aydır bozulmaya başladı. 6 ay önce de annem vefat etti. Doktor depresyon ilacına başladı.
Ancak şimdi de ilişkide canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?
ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hemen Kadın Hastalıkları Uzmanı'na görün.
Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler. Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.

KALBİ DE VURUR
Böbreğimin çürüdüğünü söylediler.
Ameliyat gerekiyormuş. Niye ameliyat etmek istiyorlar? Başka çaresi yok mu?
BÖBREK çürümesi, böbreğiniz görevlerinin yerine getirememesi demektir. Çeşitli nedenlerle bu olabilir.
Böbreğin vücudunuzda kalmaya devam etmesi sonucu yan ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları, böbreğinizde taş oluşumu, kanama, hipertansiyon ve buna bağlı diğer komplikasyonlar (beyin kanaması, kalp hastalığı, gözler ve böbreklerde hasar vb) gibi komplikasyonlar gelişebilir.

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