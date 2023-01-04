Kısırlık sorunu

Hocam oğlum 25 yaşında. Altı ay önce evlendi. Ancak hala torun haberi gelmedi. Kısırlık olabilir mi?

BENCE anlattıklarına göre sabredecek kadar vakit var. Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmazsa infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı birçok nedene bağlıdır. Hormonal ve genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler nedenler arasındadır.Çocuğu olmayan bir erkek Üroloji Uzmanı'na başvurmalıdır. Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir.

Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir.



FITIĞA DİKKAT

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Ayrıca kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bir bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

BİTKİSEL karışımlar fıtığı düzeltmez.

Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene ve ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ertelemeyin.

Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene olun.



KADIN HASTALIĞI

Baş dönmem ve bulantım vardı. Menier diye bir hastalık çıktı. Nedir bu hastalık? Bilgi verir misiniz?

MENİER hastalığı daha çok genç kadınlarda görülür. İç kulak tansiyonu artmıştır. Hastalığın bilinen tansiyon hastalığı ile ilişkisi yoktur. Şikayetler nöbetler halinde gelir ve birkaç dakika, saat hatta bazen günler sürer. Hastalık zamanla kendiliğinden düzelebileceği gibi şiddetli baş dönmeleri dayanılmaz bir hal alabilir.

Önceleri nöbet bitince düzelen işitme kaybı zamanla kalıcı hale gelir. Bazı hastalar görme kaybı ve bayılma tarif edebilirler. Hastalık baş ağrısı yapmaz.

Bulantı ve şiddetli kusma yoksa halsizlik yapmaz.



EŞİNİZLE KONUŞUN

53 yaşındayım. Üç yıl önce menopoza girdim. İdrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

ÖZELLİKLE menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur.

Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.



EYVAH MENOPOZ

Nafiz Bey, 45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

BAŞLAYABİLİR. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, domatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.