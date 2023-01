Kendinizi keşfedin

25 yaşında kadınım. Kilolu değilim ama kendimi çirkin buluyorum. Hiç flörtüm olmadı. Evlenirsem bu halimle kimse beni beğenmez diye endişeleniyorum. Doğru mu düşünüyorum?

KOLAY gelsin. Duygusal, utangaç, geleneksel, ürkek, kuşkucu ve evhamlı bir okuyucumuz daha var.

Merak etme yalnız değilsin.

Senin gibi düşünen, yanlış bilgi ve 'zannederek' hayattan korkan birçok okuyucumuz ve hastamız var. Özellikle cinselliği konuşup, uzmanına danışmaktan kaçınma alışkanlığı oldukça yaygın. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar.

Kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. İyi bir cinsel hayatımız olması için kendimize güvenmemiz ve bunu istememiz gerekli.



KUŞKUNU PAYLAŞ

4 aydır eşimle doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Başta bir şey demedim. Ancak sıkıtılar geçmedi. Doktora da gitmiyor. Beni aldatmasından şüpheleniyorum! Sizce haksız mıyım? Yardım edin.

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog ve Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemez. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür.

Anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.



KEMİKLERİ ERİTİR

55 yaşındayım. Haftada üç gün yüzerim. Sigara ve alkol de kullanıyorum. Ölçüm yaptırdım. Kemik erimem varmış. Bu yaşta kemik erimesi olur mu?

KEMİK erimesi, her yaşta görülebilir. Alkol kullanımı kemik erimesine neden olabilir. Sigara içenlerde kemik erimesi erken görülebilir.

Yüzme kemik erimesini engelleyen bir spor değildir.

Kemik yapısını güçlendiren sporlar, ağırlık kaldırılan sporlardır. Ayrıca akciğer filmi taramasında fark edilmesi sevindirici. Çünkü hiç şikayet vermeden daha da ilerleme ihtimali mevcut.

Alkol ve sigarayla ilgili tavsiyemi tahmin etmişsindir.



ÖNCE MUAYENE OL

Hocam tansiyonum yüksek. hacamat iyi gelir mi?

ÖNCE muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul.

Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.

Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma.

Çünkü çok suiistimal edilen bir tedavi şeklidir hacamat.

Kişiye özel hazırlanan uygulama ve takiplerle tedaviye katkısı olacaktır.



MÜZİK ÇARE OLMAZ

32 yaşında bıkmış bir adamım! Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?

EŞİN müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu?

Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Yani doğru cevaplar eşinde... Anket yapar gibi de sorma. Anlamaya çalış. Yani ilişki sizin aranızda ya o nedenle tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin.

Eşin sıkıntılıyken, düşünceliyken, yorgunken olsun dersen o da olmaz. Aynı durumlar senin içinde geçerli tabi.