31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur.
ÇİVİ çiviyi söker ama soda, gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol.
UYKU TESTİ YAPTIR
52 yaşındayım. Kilom 100'ün üzerinde. Ağzımdan su akıyor. Uykuya geçince ağzım kuruyor. Çırpınarak uyanıyorum. Ne yapayım?
SANKİ uyku apnesi hastalığının dersini anlatmışsın. Yavaş çalışan bir beden, şişman, üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle reflülü ve hatta alerjik 50 yaş üstü bir halin var.
Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Kan şekeri bozuklukları, tiroidin az çalışmasına bağlı kilo fazlası olabilir. Uyku testi yapılması lazım. Solunum cihazı kullanman gerekebilir.
MÜZİK ÇARE OLMAZ
32 yaşında bıkmış bir adamım! Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?
EŞİN müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu? Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Yani doğru cevaplar eşinde. Anket yapar gibi de sorma. Anlamaya çalış. Yani ilişki sizin aranızda ya o nedenle tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin. Aynı durumlar senin içinde geçerli tabi.
Büyük sözü dinle
31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur.
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