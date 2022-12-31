59 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırmalı mıyım?
50 yaş üstü kadın ve erkeklere yapılır, ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur. Kolonoskopik tarama şikayet olmaksızın da 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir. Dışkıda gizli kan testi pozitifse beklemeden kolonoskopi yapılmalıdır.
BASUR YAPMAZ
Makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?
MAKATTAKİ çatlağa 'Anal Fissür' denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlakyırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri sonucu kabızlıksert dışkı artar. Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur-makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
Tarama şart
59 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırmalı mıyım?
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