Nedir bu andropoz?
GENELLİKLE 80 yaşını geçen erkeklerin bedeni, erkeklik hormonları azalırsa değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani.
Erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir.
Ani ateş basması, cinsel güç ve istek kaybı, sertleşmede azalma, sertlik süresinde azalma, unutkanlık olabilir.
Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.
SORUNUM VAR
Doktor Bey, 55 yaşında emekli bir erkeğim. Hiçbir sağlık problemim yok. Sertleşme problemi yaşıyorum. Pek çok doktora gittim ancak fayda bulamadım. Bana neler önerirsiniz?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaş ve üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır.
Tiroit yetmezliği, prolaktin ve tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.
FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
ÇOK HORLUYORUM
47 yaşındayım. Şişmanım ve gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Ne önerirsiniz?
SİGARA içip içmediğini yazmamışsın.
Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak cinsel ilişkinin süresini etkilemez. Horlama kötü uyku uyumak demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin.
Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul, takibine gir.
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