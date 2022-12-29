21 yaşında kadınım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. "Yumurtalık kistin var" demişler. Sık idrara çıkıyorum. Kist var mıdır?
YUMURTALIK kisti olanlarda genellikle adet düzensizlikleri görülür. Karında şişlik, karın veya kasık ağısı, sindirim sitemi bozuklukları şikayetleri de olabilir.
Sık idrara çıkma şikayeti, yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir şikayettir. Önce tam idrar tahlili yaptır.Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir. Tedbir al.
DOKTORDAN ÇEKİNİYORUM
59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanım "Yaşın geçmiş" diyor. Doktordan çekiniyorum. "Bu yaştan sonra olmaz" der mi?
DOKTORA söylemeye çekinme.
Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı sıkıntıları olabilir.
Gerekirse kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İdrar kesesi-rahim sarkmaları olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
ENERJİM YETMİYOR
25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dediler.
Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Neden?
SIKINTI, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme. Sürekli ekmek yeme.
Bu seni güçlendirmez, yüklendirir.
Yani şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket.
Her kadında görülmez
21 yaşında kadınım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. "Yumurtalık kistin var" demişler. Sık idrara çıkıyorum. Kist var mıdır?
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