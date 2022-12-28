Andropoz korkusu

59 yaşındayım. Aşk hayatında sıkıntılar yaşıyorum. Andropoza giriyorum sanırım. Bu durum canımı çok sıkıyor. Bir daha düzelmez miyim?

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde ve prolaktin hormon fazlalığında, sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla karşılaşır. FSH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.



KİLOLUSUN!

Herkes şişmansın diyor, iştahımı kaçırıyor. 101 kiloyum, 182 santim boyundayım. Kısa sayılmam ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?

BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram.

Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin: 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel kilolarından kurtul.



ANJİYO GİBİ

Çarpıntım vardı. Kalp doktorum elektrikli çalışma yapalım dedi. Korkuyorum. Bu nedir?

BİRÇOK nedenle ortaya çıkan bu çarpıntıların kaynağını bulmak için yapılan bir uygulama bu. Elektrofizyolojik çalışma (EPS) kalp kateterizasyonu veya koroner anjio gibidir. Damar yoluyla kalp ritmi çıkan yerler belirlenir. Hastalık nedeni olan yerler tedavi edilir.