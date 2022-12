Adet düzenini etkiler

Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?

OLABİLİR. Son altı ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlaryeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır.

Bununla beraber polikistik over, tiroit hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.



UYKUSUZLUK ŞİŞMANLATIR

Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar.

Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz.

Manyetik alan tedavisi öneririm.



PROSTAT BEZİNE BAKTIR

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de bu çıktı. Bunalımdayım. Hastalık olabilir mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur.

Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır.

Sertleşme sorunu yaşanır.

Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.

Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeyi de kafaya takma.



ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI

Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik oluyor. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.

Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı? Buna bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.



AZ HAREKET ÇOK DERT

Hocam sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, saatlerce tuvalette kalıyorum. Doktora gitmedim. Acaba kabız kalmamak için hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir.

Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.