47’de aşk bitti

Bana "Tansiyon hastasısın" dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsa daha iyiydi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim?

GERİLME, panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.



İHMALE GELMEZ

Hocam, omurgamın üstünde sivilce çıktı ama giderek sertleşti ve çıban gibi oldu. Bir aya yakındır sızı yapmaya başladı, sertlik oluştu içinde. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor. Ne yapmalı?

ÖZELLİKLE 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir.

İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir. Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir.

Öncelikle Dermatoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekebilir.



ÇAYI DEMLİ İÇMEYİN

63 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞİTLİ tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalarkuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya-rezeneıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.

Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene olun.



SİSTİT ATEŞ YAPMAZ

24 yaşındayım. Kadınım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır.

Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.

Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.



DİYABET OLABİLİR

Son iki aydır susuzluğa dayanamıyorum. 6-7 litre su içtiğim oluyor. Yoksa bir hastalığım mı var?

ŞEKERSİZ diyabet de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir. Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır.

Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. Sen en iyisi İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Ona göre bir değerlendirme yapalım.