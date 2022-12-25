Sedef hakkında

Kardeşime 5 ay önce sedef hastalığı teşhisi kondu. Derisi pul pul, parlak gibi. Neden oldu acaba?

DERİ yenilenmesi 3-4 haftada bir olur. Hızlanınca sedef hastalığı olur.

Bazen 3-4 günde bir deri yenilenir.

Dökülür. Pul pul olur. Ailesel yatkınlık vardır. Ancak sedef için tetikleyici faktör çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres, sıkıntı, evham ya da deri hasarı gibi dış etkenlerdir. Güneş ışığı ,sedefi iyileştirir. Sigara ve hastalıklar için kullanılan ilaçlar da sedefi kötüleştirebilir.



TAŞ YAPABİLİR

Bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Sebzeleri iyi yıkamadan yemek de taş yapar' dedi. Doğru mu?

HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var.

Ama direk sebep bu değil. Özellikle patates, ıspanak, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse böbrek taşı daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.



GLUTENİ KES

3 aydır ishalim geçmiyor. Doktor 'Çölyak olabilir' dedi. Perhiz verdi. İlaç kullanayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glutene karşı hassasiyet gösterir. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.

Manyetik yatak tedavisi ve ozon tedavilerinden de faydalanabilirsin.